الجاسر: لدينا 11 شركة عالمية لتنفيذ مشروع الجسر البري

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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، أن هناك 11 شركة عالمية تعمل على تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين شرق وغرب المملكة، والذي يعد من أكبر المشاريع ويحظى باهتمام كبير من القيادة.
فيديو | وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر: 11 شركة عالمية لتنفيذ #مشروع_الجسر_البري ويعد في مراحله المتقدمة #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/oEn5EmG0zN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2023
وأوضح الجاسر خلال جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار البلدي، أن تحالف الـ 11 شركة تقوده شركة صينية كبرى، وحاليًا يتم التفاوض على التكلفة النهائية والتمويل، لافتًا إلى وجود مسار آخر لتنفيذ المشروع في حال لم يتم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروع الذي بات في مراحل متقدمة الآن.
وأضاف الجاسر أن استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال ، مُشيرًا أنه لتنفيذ هذه الاستثمارات لابد من الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، ومن بينها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يوفر بدوره فرص جاذبة للقطاع الخاص وتفعيل استراتيجية النقل.
فيديو | وزير النقل: استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/1VmPDEq46D
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2023