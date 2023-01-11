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بعد تراجع نتائج الفريق

الجاسم لجماهير الأهلي: الأمور خارج إرادتنا

2023-01-11 الساعة 1:47
الجاسم لجماهير الأهلي: الأمور خارج إرادتنا
المواطن - مروة نبيل

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وجه نائب رئيس النادي الأهلي، تيسير الجاسم رسالة إلى الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تراجع نتائج الأهلي

ويُنافس الراقي في دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد هبوطه عقب نهاية الموسم الرياضي الماضي، وتطمح الجماهير في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، أملًا في تحسن النتائج.

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ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري يلو برصيد 25 نقطة بعد نهاية منافسات الجولة الـ16، إلا أنه يملك مباراتين مؤجلتين، ولكن تذبذب النتائج والمستوى أثار حالة من القلق.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

تعليق تيسير الجاسم

وعلق تيسير الجاسم على مطالب الجماهير الأهلاوية، وقال: “جمهورنا العزيز نتفق 100% معكم في مطالبكم الصحيحة ومشاعركم الصادقة تجاه الفريق، ونحن معكم أيضًا”.

وتابع نائب رئيس النادي الأهلي حديثه قائلًا: “لسنا مغيبين عما يحتاجه الفريق من إضافة عناصر ذات جودة عالية من العنصر الأجنبي والمحلي، وكان مخططنا أن يأتي اللاعبون في الأول من يناير الجاري”.

إدارة النادي الأهلي
إدارة الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

واختتم تيسير الجاسم رسالته إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قائلًا: “لكن الأمور خارج إرادتنا لهذه اللحظة ونأمل أن تتيسر الأمور”.

وتُمني الجماهير النفس بتألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباريات المتبقية هذا الموسم، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة، من أجل العودة إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد.

جماهير الأهلي
جماهير الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

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