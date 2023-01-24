الجامعات السعودية ضمن أفضل 500 حول العالم

تتصدر الجامعات السعودية تصنيفات عالمية لأفضل أماكن التعليم العالي، حيث يطمح العديد من الطلاب وآبائهم إلى ضمان موضع قدم في جامعة، تتمتع بتصنيف عالمي مرتفع توفر لخريجها فرصة عمل مرموقة.

أفضل 500 جامعة

وكشف موقع “World of statistics”، عن التوزيع الجغرافي عالمياً لأفضل 500 جامعة حول العالم، والتي استأثرت بها 24 دولة فقط.

وعالمياً، كان النصيب الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 17% من القائمة وبإجمالي 83 جامعة، فيما كانت المملكة المتحدة بالمركز الثاني وبنصف العدد تقريباً، وبالتحديد 46 جامعة.

الجامعات السعودية

وابتعدت باقي الدول في القائمة كثيراً عن المنافسة، والتي ضمت كلاً من ألمانيا، والصين بنحو 29، و28 جامعة على التوالي بين الـ500 جامعة الأفضل في العالم.

وبينما ظهرت الهيمنة الغربية واضحة على الترتيب، كانت المملكة متواجدة بقوة في القائمة بـ5 جامعات ضمن القائمة، والتي ضمت أيضاً باكستان في المرتبة الـ24 بثلاث جامعات. كذلك ارتفع عدد الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للتخصصات، والذي أصدرته في وقت سابق، إلى 21 جامعة سعودية مقارنةً بـ 6 جامعات في عام 2019، وذلك في النسخة الأخيرة من التصنيف للعام 2023.

تخصصات الجامعات السعودية

وتمايزت جامعات المملكة في 10 تخصصات رئيسية من بين 11 تخصصاً يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها، حيث حصلت جامعات المملكة على عدد من المراكز المميزة، من بينها المركز 47 عالمياً في العلوم الفيزيائية والمركز 56 عالمياً في علوم الحاسب والمركز 57 عالمياً في الهندسة.

كما جاء التخصص السريري والصحي الأعلى بتصنيف 19 جامعة سعودية، وتخصصا الهندسة والعلوم الفيزيائية بتصنيف 18 جامعة سعودية في كليهما.

وتؤكد هذه المنجزات الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والجهود المبذولة؛ سعياً لتحقيق رؤية 2023، والوصول إلى ريادة المملكة في المجالات الحيوية كصحة الإنسان والطاقة والصناعة وغيرها من المجالات.