الجبير يبحث التعاون البيئي مع رئيس كولومبيا

التقى الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته.

بحث آفاق التعاون

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس2023”.

حضر اللقاء معالي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، ومعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا ماريا سوزانا محمد.