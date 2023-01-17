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بشكل يصب في مصلحة الحكومات

الجدعان من دافوس: يجب استخدام التكنولوجيا لإدارة الأزمات

2023-01-17 الساعة 12:17
الجدعان من دافوس: يجب استخدام التكنولوجيا لإدارة الأزمات
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير المالية محمد الجدعان، إن هناك اضطرابات مستمرة في مواكبة التقدم التقني بالنسبة للبنوك المركزية، لاسيما وأن هناك المبتكرين والبنوك والمصارف التقليدية وتعاونهما يتطلب العمل بشكل دائم لتزويد الخدمات.

إدارة الأزمات

ودعا الجدعان خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر دافوس العالمي، اليوم الثلاثاء، لبحث استجابة الجهات المالية للاضطرابات المستمرة مع مواكبة التقدم التقني، إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا بشكل يصب في مصلحة الحكومات لإدارة الأزمات ومحاربة غسل الأموال.

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ولفت الجدعان إلى أن عدم مواجهة تلك الاضطرابات سيطرح تساؤلات على الحكومة، ومن ثم لابد من إدراك هذا الأمر والعمل عليه.

دافوس 2023

التقى قادة العالم وممثلو الحكومات والنخب الاقتصادية أمس في مؤتمر دافوس 2023، في واحدة من أهم وأصعب اللقاءات، وسط أزمة مزدوجة ضربت الاقتصاد العالمي بدأت بجائحة كورونا في 2020، إذ ما يزال العالم مستمراً بالتعامل مع تبعاتها حتى اليوم، ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا في 2022، والتي ما تزال تضيق الخناق على إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي وعودته لما كان عليه قبل كورونا.

 

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