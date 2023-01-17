Icon

السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار Icon مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة Icon المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة Icon فوائد عديدة لمنقوع التين المجفف على الريق Icon تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة Icon السودان يستعين بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق Icon النظام النباتي يؤثر على الذاكرة Icon وزير الصحة يتسلم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات Icon اكتشاف إنزيم يمنع الإصابة بعمى السكري Icon الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًّا بشأن الانتخابات التشريعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة اتخذت عدة خطوات للحد من التضخم

الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6%

2023-01-17 الساعة 1:59
الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع وزير المالية، محمد الجدعان، انخفاض التضخم في المملكة إلى نحو 2.5- 2.6% في عام 2023، انخفاضًا من نحو 3.3% العام الماضي.

وأوضح الجدعان، في مقابلة مع قناة CNBC خلال منتدى دافوس، أن المملكة اتخذت عدة خطوات للحد من التضخم الذي ارتفع عالميًّا منذ جائحة كوفيد-19.

أسعار الوقود

وأضاف أن من بين الخطوات الرئيسية التي اتخذتها المملكة وضع سقف لأسعار الوقود للمساهمة في استقرار الأسعار.

التضخم تحت السيطرة

وفي وقت سابق، أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران أن معدلات التضخم في المملكة تعد من الأدنى عالميًّا وتحت السيطرة.

وقال العمران، خلال لقائه مع قناة العربية: إن التضخم يؤثّر على القوة الشرائية، وأي اقتصاديين في أي حكومة يحاولون الحد من ارتفاعه.

الإنفاق الاستهلاكي

واستطرد: التضخم في أبسط صورة يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل قيمة العملة المحلية لأي دولة حول العالم.

وأضاف: أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم، فإنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكيّ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي...
السعودية اليوم

عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي...

السعودية اليوم
سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا...
السعودية اليوم

سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا...

السعودية اليوم
إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل...
السعودية اليوم

إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل...

السعودية اليوم
عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في...
السعودية اليوم

عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا
السعودية اليوم

تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

السعودية اليوم
الصلاة على أحمد السديري في جامع الإمام...
السعودية اليوم

الصلاة على أحمد السديري في جامع الإمام...

السعودية اليوم
تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس...
السعودية اليوم

تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس...

السعودية اليوم