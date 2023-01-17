الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6%

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توقع وزير المالية، محمد الجدعان، انخفاض التضخم في المملكة إلى نحو 2.5- 2.6% في عام 2023، انخفاضًا من نحو 3.3% العام الماضي.
Saudi Finance Minister expects inflation to drop to 2.6% pic.twitter.com/adHCtXCdDEقد يهمّك أيضاً
— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) January 16, 2023
وأوضح الجدعان، في مقابلة مع قناة CNBC خلال منتدى دافوس، أن المملكة اتخذت عدة خطوات للحد من التضخم الذي ارتفع عالميًّا منذ جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن من بين الخطوات الرئيسية التي اتخذتها المملكة وضع سقف لأسعار الوقود للمساهمة في استقرار الأسعار.
وفي وقت سابق، أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران أن معدلات التضخم في المملكة تعد من الأدنى عالميًّا وتحت السيطرة.
وقال العمران، خلال لقائه مع قناة العربية: إن التضخم يؤثّر على القوة الشرائية، وأي اقتصاديين في أي حكومة يحاولون الحد من ارتفاعه.
واستطرد: التضخم في أبسط صورة يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل قيمة العملة المحلية لأي دولة حول العالم.
وأضاف: أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم، فإنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكيّ.