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الفريق الأزرق يُعاني من تراجع بالأداء والنتائج

الجماز مهاجمًا مدرب الهلال: من أعطاه إجازة 27 يومًا؟!

2023-01-01 الساعة 9:44
الجماز مهاجمًا مدرب الهلال: من أعطاه إجازة 27 يومًا؟!
المواطن - محمد سمعه

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انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الجماز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” أزرق الرياض ضايع في كل شيء، لا مدرب ولا لاعبين ولا إدارة كرة، من سمح للمدرب دياز بإجازة لمدة 27 يومًا؟”.

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ما فقده الهلال 

وفقد أزرق الرياض 4 نقاط من أصل 9 في آخر مباراتين، حيث تعادل مع ناديي النصر وضمك، ليتواجد في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

الهلال
لاعبو الأزرق – المصدر @Alhilal_FC

وأعادت بداية الهلال هذا الموسم مع رامون دياز للأذهان نتائج الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الموسم الرياضي الماضي، بعدما خسر 12 نقطة أول 11 جولة، بالتعادل 6 مرات والفوز 5 مرات.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 11 نقطة مع رامون دياز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالفوز 6 مرات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة مرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة صعبة في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي، حيث يُلاقي الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

المباراة تُقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

النصر والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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