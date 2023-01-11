الجماهير تترقب انطلاقة كأس السوبر الإسباني اليوم

تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة 4 فرق.

انطلاق البطولة اليوم

ويحتضن ملعب الملك فهد في الرياض، مباريات كأس السوبر الإسباني، خلال الفترة من 11 وحتى 15 يناير المقبل، بمشاركة كل من؛ ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، وفالنسيا وصيف كأس ملك إسبانيا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات كأس السوبر الإسباني حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع تذاكر الدفعة الأولى، لتعلن وزارة الرياضة عن طرح دفعة ثانية.

كأس السوبر الإسباني بالسعودية

وتُعد هذه المرة الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تُقام في السعودية، بعد نسخة 2020 التي أُقيمت، والتي شهدت فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد.

وأُقيمت النسخة الثانية من البطولة في الرياض، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج باللقب أيضًا بعد فوزه على أتليتك بلباو.

وتأتي استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي الدولي ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، التي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى التميّز في عدة رياضات إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.