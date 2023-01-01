الجماهير تترقب حفل استقبال رونالدو

تترقب جماهير النصر وصول قائد منتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع العالمي.

حفل كبير ينتظر رونالدو

وحسم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، مساء الجمعة الماضية، حيث أعلن عن توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت قناة SSC، أن رونالدو سيصل إلى الرياض، اليوم الأحد، بصحبة مسلي آل معمر، مشيرة إلى أن النصر سيُنظم احتفالًا كبيرًا للنجم البرتغالي، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف نادي النصر قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن التقارير تُشير إلى أن كريستيانو سيتقاضى راتبًا يصل إلى 173 مليون إسترليني سنويًا، وتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للعالمي.

تجربة أولى خارج أوروبا

وتُعد تجربة رونالدو صاحب الـ37 عامًا مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، حيث سبق ولعب في صفوف أندية سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس.

وفسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي مع كريستيانو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.