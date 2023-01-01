Icon

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لبدء مشواره مع النصر

الجماهير تترقب حفل استقبال رونالدو

2023-01-01 الساعة 2:19
الجماهير تترقب حفل استقبال رونالدو
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تترقب جماهير النصر وصول قائد منتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع العالمي.

حفل كبير ينتظر رونالدو

وحسم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، مساء الجمعة الماضية، حيث أعلن عن توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد.

قد يهمّك أيضاً
Img

4 أسباب لاستمرار الخلافات الزوجية وطرق التغلب عليها

Img

الإندبندنت: اختبار جديد لشعبية رونالدو خارج أوروبا

رونالدو مع رئيس النصر
كريستيانو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

وأوضحت قناة SSC، أن رونالدو سيصل إلى الرياض، اليوم الأحد، بصحبة مسلي آل معمر، مشيرة إلى أن النصر سيُنظم احتفالًا كبيرًا للنجم البرتغالي، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف نادي النصر قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن التقارير تُشير إلى أن كريستيانو سيتقاضى راتبًا يصل إلى 173 مليون إسترليني سنويًا، وتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للعالمي.

كريستيانو رونالدو نصراوي
كريستيانو بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

تجربة أولى خارج أوروبا

وتُعد تجربة رونالدو صاحب الـ37 عامًا مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، حيث سبق ولعب في صفوف أندية سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس.

وفسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي مع كريستيانو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم