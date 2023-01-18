الجماهير تترقب ظهور رونالدو الأول ضد سان جيرمان

تترقب الجماهير الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض.

كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويقود نجوم النصر والهلال المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وسيكون رونالدو قائدًا للفريق، ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

الظهور الأول لرونالدو

وستكون المواجهة المقبلة هي الأولى يخوضها رونالدو منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2025.

وتتجه أنظار الجماهير إلى الرياض، مساء الغد، لمتابعة كريستيانو رونالدو الفائز الكرة الذهبية 5 مرات، ومنافسه الأول خلال السنوات الماضية ليونيل ميسي المتوج بالجائزة ذاتها لـ7 مرات.

وشهدت الفترة من 2009 وحتى 2018 منافسة قوية بين كريستيانو وميسي خلال تواجدهما في الدوري الإسباني لكرة القدم، وساهما في تتويج ريال مدريد وبرشلونة بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

قائمة فريق النصر والهلال

وتضم قائمة فريق النصر والهلال، كلًا من؛ محمد العويس وأمين بخاري، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، لويس غوستافو وعبدالله الخيبري.

كما يتواجد في القائمة كل من؛ عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، ماثيوس بيريرا، أندرسون تاليسكا، بيتي ماريتينز، أندريه كاريلو وموسى ماريغا، بجانب النجم كريستيانو رونالدو.