الجماهير تترقب موقف ألفارو جونزاليس

تطمح الجماهير النصراوية في لحاق نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني ألفارو جونزاليس مباراة الشباب المقبلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

إصابة ألفارو جونزاليس

وكان ألفارو جونزاليس قد تعرض لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الطائي، ليُغادر الملعب باكيًا، ويُشارك ماجد قشيش بدلًا منه.

وعانى ألفارو جونزاليس من مشاكل عضلية خلال الأيام الماضية، ما أثار حالة من الجدل بشأن مشاركته في مباراة النصر ضد الشباب، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

وسيحسم المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، مصير ألفارو خلال مران الفريق الأول لكرة القدم الأخير، مساء اليوم الجمعة، فيما يتوقع أن يدفع بالنجم عبدالله مادو، في حالة عدم اكتمال جاهزية مدافعه الإسباني.

ويسعى جارسيا للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفنية والبدنية، قبل مباراة الغد، حيث يطمح لمواصلة الانتصارات وتعزيز تواجده في صدارة الترتيب.

مواجهة قوية بين النصر والشباب

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الشباب، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.