Icon

اجتماع مرتقب بين مسؤولي الهلال وميسي في باريس Icon جموع غفيرة تتسابق شوقًا لزيارة الروضة الشريفة Icon نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر غزارة في الأمطار Icon 3 دول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بالدبابات Icon مسلح يقتحم أحد أكبر متاجر أمريكا ويهدد بطعن الزبائن Icon بداية محبطة لـ جواو فيليكس مع تشيلسي Icon خريطة الأمطار اليوم ضمن الحالة الممطرة الـ10 Icon لاعبو Barcelona يغضبون تشافي Icon زوار مهرجان شتاء جازان 23 يتدفقون على القلعة الدوسرية والقرية التراثية Icon الجماهير تترقب موقف ألفارو جونزاليس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابته أمام الطائي

الجماهير تترقب موقف ألفارو جونزاليس

2023-01-13 الساعة 11:48
الجماهير تترقب موقف ألفارو جونزاليس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تطمح الجماهير النصراوية في لحاق نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني ألفارو جونزاليس مباراة الشباب المقبلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

إصابة ألفارو جونزاليس

وكان ألفارو جونزاليس قد تعرض لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الطائي، ليُغادر الملعب باكيًا، ويُشارك ماجد قشيش بدلًا منه.

قد يهمّك أيضاً
Img

دعوى ضد أبل بسبب انتهاك 5 براءات اختراع

Img

موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

وعانى ألفارو جونزاليس من مشاكل عضلية خلال الأيام الماضية، ما أثار حالة من الجدل بشأن مشاركته في مباراة النصر ضد الشباب، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

ألفارو جونزاليس
ألفارو جونزاليس – المصدر @AlNassrFC

وسيحسم المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، مصير ألفارو خلال مران الفريق الأول لكرة القدم الأخير، مساء اليوم الجمعة، فيما يتوقع أن يدفع بالنجم عبدالله مادو، في حالة عدم اكتمال جاهزية مدافعه الإسباني.

ويسعى جارسيا للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفنية والبدنية، قبل مباراة الغد، حيث يطمح لمواصلة الانتصارات وتعزيز تواجده في صدارة الترتيب.

تاليسكا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

مواجهة قوية بين النصر والشباب

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الشباب، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب
غرائب

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب

غرائب
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...

السعودية اليوم
الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...

السعودية اليوم
أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022
كأس العالم

أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022

كأس العالم
الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي
العالم

الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

العالم
مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية
الرياضة

مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية

الرياضة
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...
العالم

مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...

العالم