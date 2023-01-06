الجماهير تتعاطف مع عبدالإله المالكي

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالإله المالكي لإصابة قوية خلال مواجهة الاتحاد بالأمس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

إصابة عبدالإله المالكي

وشارك عبدالإله المالكي كأساسي في مباراة الاتحاد ضد الهلال، قبل أن يُغادر الملعب عند الدقيقة 76 للإصابة، وظهر بعد الكلاسكيو، وهو يبكي بشدة وسط مواساة من زملائه؛ ولاعبي العميد الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.

تعاطف جماهيري

وتفاعلت الجماهير من إصابة عبدالإله المالكي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تمنت أن تكون بسيطة، خاصة أنه عائد من فترة غياب طويلة، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بداية العام.

وقال عبدالعزيز بغلف: “ألف سلامة لنجم منتخبنا الوطني ونادي الهلال، المالكي.. يرجع بإذن الله سالمًا معافى”، وكتب إبراهيم: “والله هذه اللقطة اللي تقهر، ترجع أقوى يا عبدالإله المالكي”.

وعلق الكاتب الرياضي نايف الروقي، قائلًا: “تألمت كثيرًا للإصابة التي تعرض لها نجم منتخبنا ونادي الهلال المالكي إذا فعلًا رباط وبنفس الإصابة السابقة فهذا يعني صعوبة العودة والعلم عند الله.. اللهم لطفك وعفوك ورحمتك”.

وتابع فهد الزهراني: “المالكي رجع من إصابة قوية ولعب في كأس العالم في أقوى محفل عالمي وقدم مستوى رائعًا أمام فرق لها ثقلها وكان مميزًا في عطائه، رجع للهلال وأصيب بعد دخوله بدقائق .. إذا دياز مقتنع بعمل مدرب اللياقة فيجب طرد دياز ومدرب لياقته”.

وأضاف ناصر العالمي: “إصابة عبدالإله المالكي ما يشوف شر.. الله يقومه بالسلامة”، وقال راكان: “ما في أسوأ من إنك تنتقل لفريق أحلامك ومحطتك الأهم وتصاب برباط مع المنتخب، وترجع من الإصابة وتتألق مع منتخبك بكأس العالم وتنتظر إنك ترجع لناديك اللي ما لعبت فيه مباراة وحدة وتصاب برباط ثاني”.

وكتب الإعلامي عماد السالمي: “عايشت رحلة المالكي مع الرباط الصليبي الأول، وكان من أكثر الناس انضباطًا طوال رحلته العلاجية، وما شاء الله تبارك الله عاد أفضل من السابق، أتمنى أن تكون إصابته بسيطة، لحاجة الهلال له، وحاجة منتخبنا الوطني له في كأس آسيا القادمة”.