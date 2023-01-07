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تُقام بعد غد في دوري روشن

الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

2023-01-07 الساعة 11:34
الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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أعربت جماهير ناديي الشباب والاتحاد عن استيائهم من غلاء أسعار تذاكر مباراة الفريقين المقرر إقامتها بعد غد في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

 تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

وتداول جمهور الفريقين عبر موقع “تويتر” صورة متداولة لأسعار تذاكر المباراة التي تبدأ من 150 ريالًا حتى 8000 ريال باختلاف أماكن المدرجات في الملعب.

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وأكدت الجماهير على أن التذاكر غالية الثمن، منتقدة إدارة الشباب بإصرارها على رفع أسعار التذاكر كون الشباب صاحب الملعب في مواجهة الاتحاد.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن إدارة الشباب بررت رفع سعر تذاكر مباراة الاتحاد بأنها من ضمن سياسة النادي عند خوض المباريات الجماهيرية، مضيفة أنها سترفع سعر تذاكر المباريات ضد الهلال والنصر كذلك.

وتُقام مباراة الشباب ضد الاتحاد بعد غد على ملعب ” الملز” في الرياض في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

صورة متداولة لـ أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

ترتيب دوري روشن 

وقبل مباراة الشباب والاتحاد، يتواجد النصر في المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ولكل منهما 25 نقطة.

الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا، برصيد 18 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 16 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

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