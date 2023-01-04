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قبل المشاركة بمونديال الأندية

الجماهير تطالب برفع الإيقاف عن الهلال

2023-01-04 الساعة 4:59
الجماهير تطالب برفع الإيقاف عن الهلال
المواطن - فريق التحرير

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تواصل جماهير نادي الهلال مطالباتها برفع عقوبة الإيقاف عن الزعيم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2023، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية.

منع الهلال من القيد

ويُعاني نادي الهلال من المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع فريق النصر في آن واحد، وطالب البعض برفع العقوبة حاليًا.

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وجاءت مطالبات رفع العقوبة، بعد الإعلان عن مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامته في المغرب من 1 وحتى 11 فبراير المقبل، بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية.

محمد كنو في ديربي الرياض
كنو – المصدر @Alhilal_FC

رفع الإيقاف حق أصيل للهلال

ويُعاني الزعيم من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تراجع إلى المركز الخامس، قبل مباراته المقبلة ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12، ما دفع جماهيره للمطالبة بضرورة رفع الإيقاف.

ودشنت الجماهير هاشتاق رفع الإيقاف حق أصيل للهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأكدوا أن العقوبة حرمت الزعيم من إبرام صفقات قوية، ما أثر على مستواه هذا الموسم.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @SPL

وقال الإعلامي صالح الهويريني: “الهلال.. في مهمة عالمية لتشريف رياضة الوطن”، وكتب راكان الشمري: “إلى متى يتم إيقاف وظلم هذا الأزرق، وهو مقبل على مشاركة عالمية.. لماذا يتم إيقافه؟”.

وكتبت ملك”: ” حق مشروع رفع الإيقاف وتعويض الهلال عن كل الخسائر.. من تحويل الصفقات.. وخسارة لاعبيه الأساسيين بسبب كثرة المشاركات بين النادي والمنتخب”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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