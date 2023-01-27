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بعد الخسارة أمام الاتحاد

الجماهير تطالب جارسيا بمشاركة خالد الغنام

2023-01-27 الساعة 4:58
الجماهير تطالب جارسيا بمشاركة خالد الغنام
المواطن - مروة نبيل

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دعمت الجماهير النصراوية، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغنام، بعد ابتعاده عن المشاركة باستمرار مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

الغنام الأحق بالمشاركة

ويبتعد خالد الغنام، عن المشاركة أساسيًا مع النصر هذا الموسم، إلا أن الجماهير حرصت على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة.

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وأكدت الجماهير أن الغنام كان يستحق المشاركة في مباراة النصر ضد الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي خسرها العالمي بنتيجة 3/1، وطالبوا جارسيا بالدفع به، في ظل تراجع مستوى سامي النجعي.

خالد الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC

مطالبة بمشاركة خالد الغنام

وقال الإعلامي عبدالرحمن الفريح: “أستغرب الحملة الشرسة ضد الشاب خالد الغنام والذي مر بفترة هبوط مستوى يمر بها لاعبون كُثر، أنا لا أحتمل أن أشاهد لاعبًا مثل سامي النجعي وغيره شارك في مباريات كثيرة وكان نقطة ضعف بالفريق”.

وتابع الفريح تغريدته قائلًا: “خالد يجب أن يشارك كبديل في المباريات وواثق من عودته لأنه موهوب ويحتاج التشجيع والتحفيز ليعود”.

خالد الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC

وكتب الإعلامي عيسى المسمار: “أن يأخذ خالد الغنام فرصته فهو يمتلك السرعة والمهارة والتسديد أفضل بكثير من سامي النجعي الذي لا يتميز بأي شيء!.. ضروري جداً ان يراجع جارسيا قناعاته”.

وعلق أبو محمد قائلًا: “خالد الغنام لازم يرجع اللاعب صغير وعنده مهارات وسريع ومراوغ.. لاعب مهم”، وكتبت ريما التميمي: “النصر بحاجة إلى إعادة اكتشاف الموهبة والإمكانيات الجبارة.. الغنام، معقول جارسيا مو عارف يتعامل ويظهر ويبرز موهبته؟!”.

خالد الغنام 1
الغنام – المصدر @AlNassrFC

وتابع آخر: “خالد الغنام موهبة وإبداع نصيحتي للإدارة أن تجلس معه وتناقشه بهدوء وتحل مشاكله، لا تفرطوا فيه فهو أفضل من بعض من هم في التشكيلة الأساسيةـ لا تتركوه ضحية قناعات مدربين أو لأي سبب آخر، كذلك عبدالفتاح عسيري، كل مشكلة لها حل”.

خالد الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC

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