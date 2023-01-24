الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب

عانت جماهير كرة القدم السعودية، منذ بداية الموسم الحالي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، من الأخطاء التقنية والفنية المتكررة في بث المباريات من القنوات الناقلة لـ بطولة الدوري، حيث تكررت في العديد من المباريات وليست مرة واحدة فقط.

ليست مباراة واحدة

وسبق للجماهير أن اشتكت من انقطاع البث بصورة متكررة خلال مباريات ” النصر والعدالة” و “الوحدة والعدالة” و “النصر والاتفاق” خلال جولات دوري المحترفين السعودي.

ودشن الجمهور اليوم عبر “تويتر” وسم ” تغيير ناقل الدوري مطلب” بسبب كثرة الأخطاء التقنية وعدم تنفيذ قنوات SSC لوعودها بعلاج تلك الأخطاء الفنية في البث.

وطالبت الجماهير بضرورة اختيار قناة جديدة تنقل مباريات دوري المحترفين ويتميز العاملون فيها بالحيادية وعدم تفضيل ناد على حساب الآخر.

نقل لا يليق بـ دوري روشن

وكانت جماهير النصر نشرت بعض مقاطع الفيديو من مباراة الاتفاق التي شهدت الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو التي صورها الجمهور كانت أفضل من بث قناة SSC لـ مباراة النصر والاتفاق في دوري المحترفين.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير علق عبر حسابه في “تويتر”: “الاعتذار رقم كم؟! ما يحدث معيب جدًّا كل الإمكانات وعاجزين عن نقل مباريات مخجل جدًّا”.

بينما قال الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش: “نقل يفشّل”.

وكانت قناة SSC تعرضت لانتقادات عدة بسبب المشاكل الفنية التي تُصاحب بث المباريات، حيث سبق وأن تقدمت القناة ببيان اعتذرت فيه للجماهير بسبب المشاكل التقنية والفنية التي تُصاحب بث المباريات، مع تقديم وعود بحلها خلال الموسم الحالي.