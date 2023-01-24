Icon

أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع Icon السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة Icon رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية Icon الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب Icon تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم Icon إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار  Icon الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لكثرة الأخطاء التقنية المتكررة في البث

الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب

2023-01-24 الساعة 5:47
الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

عانت جماهير كرة القدم السعودية، منذ بداية الموسم الحالي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، من الأخطاء التقنية والفنية المتكررة في بث المباريات من القنوات الناقلة لـ بطولة الدوري، حيث تكررت في العديد من المباريات وليست مرة واحدة فقط.

ليست مباراة واحدة

وسبق للجماهير أن اشتكت من انقطاع البث بصورة متكررة خلال مباريات ” النصر والعدالة” و “الوحدة والعدالة” و “النصر والاتفاق” خلال جولات دوري المحترفين السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين

Img

أهالي القصيم يستمتعون بمشاهدة بحيرات وادي الرمة

ودشن الجمهور اليوم عبر “تويتر” وسم ” تغيير ناقل الدوري مطلب” بسبب كثرة الأخطاء التقنية وعدم تنفيذ قنوات SSC لوعودها بعلاج تلك الأخطاء الفنية في البث.

وطالبت الجماهير بضرورة اختيار قناة جديدة تنقل مباريات دوري المحترفين ويتميز العاملون فيها بالحيادية وعدم تفضيل ناد على حساب الآخر.

نقل لا يليق بـ دوري روشن

وكانت جماهير النصر نشرت بعض مقاطع الفيديو من مباراة الاتفاق التي شهدت الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو التي صورها الجمهور كانت أفضل من بث قناة SSC لـ مباراة النصر والاتفاق في دوري المحترفين.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير علق عبر حسابه في “تويتر”: “الاعتذار رقم كم؟! ما يحدث معيب جدًّا كل الإمكانات وعاجزين عن نقل مباريات مخجل جدًّا”.

بينما قال الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش: “نقل يفشّل”.

وكانت قناة SSC تعرضت لانتقادات عدة بسبب المشاكل الفنية التي تُصاحب بث المباريات، حيث سبق وأن تقدمت القناة ببيان اعتذرت فيه للجماهير بسبب المشاكل التقنية والفنية التي تُصاحب بث المباريات، مع تقديم وعود بحلها خلال الموسم الحالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة