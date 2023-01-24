أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية
عانت جماهير كرة القدم السعودية، منذ بداية الموسم الحالي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، من الأخطاء التقنية والفنية المتكررة في بث المباريات من القنوات الناقلة لـ بطولة الدوري، حيث تكررت في العديد من المباريات وليست مرة واحدة فقط.
وسبق للجماهير أن اشتكت من انقطاع البث بصورة متكررة خلال مباريات ” النصر والعدالة” و “الوحدة والعدالة” و “النصر والاتفاق” خلال جولات دوري المحترفين السعودي.
ودشن الجمهور اليوم عبر “تويتر” وسم ” تغيير ناقل الدوري مطلب” بسبب كثرة الأخطاء التقنية وعدم تنفيذ قنوات SSC لوعودها بعلاج تلك الأخطاء الفنية في البث.
وطالبت الجماهير بضرورة اختيار قناة جديدة تنقل مباريات دوري المحترفين ويتميز العاملون فيها بالحيادية وعدم تفضيل ناد على حساب الآخر.
وكانت جماهير النصر نشرت بعض مقاطع الفيديو من مباراة الاتفاق التي شهدت الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو التي صورها الجمهور كانت أفضل من بث قناة SSC لـ مباراة النصر والاتفاق في دوري المحترفين.
وكان الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير علق عبر حسابه في “تويتر”: “الاعتذار رقم كم؟! ما يحدث معيب جدًّا كل الإمكانات وعاجزين عن نقل مباريات مخجل جدًّا”.
بينما قال الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش: “نقل يفشّل”.
وكانت قناة SSC تعرضت لانتقادات عدة بسبب المشاكل الفنية التي تُصاحب بث المباريات، حيث سبق وأن تقدمت القناة ببيان اعتذرت فيه للجماهير بسبب المشاكل التقنية والفنية التي تُصاحب بث المباريات، مع تقديم وعود بحلها خلال الموسم الحالي.