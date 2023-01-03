الجماهير تُحيي كريستيانو رونالدو في أرضية مرسول بارك

حرصت جماهير نادي النصر على تحية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند دخوله لأرضية ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وأطلقت جماهير النصر صيحات Siu وهي الطريقة التي يحتفل بها النجم البرتغالي عند تسجيله للأهداف.

وقام رونالدو بعد ذلك بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والشباب في أرضية ملعب مرسول بارك، قبل أن يستعرض مهاراته بكرة القدم.