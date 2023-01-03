الجماهير تُحيي كريستيانو رونالدو في أرضية مرسول بارك

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حرصت جماهير نادي النصر على تحية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند دخوله لأرضية ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.
#عاجل| الأسطورة رونالدو يدخل #مرسول_بارك بقميص فريقه الجديد النصر 🔵🟡#HalaRonaldo | #CR7#SSC pic.twitter.com/S0TousUfHsقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 3, 2023
وأطلقت جماهير النصر صيحات Siu وهي الطريقة التي يحتفل بها النجم البرتغالي عند تسجيله للأهداف.
وقام رونالدو بعد ذلك بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والشباب في أرضية ملعب مرسول بارك، قبل أن يستعرض مهاراته بكرة القدم.