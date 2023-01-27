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64 % من الجمهوريين يريدون ديسانتيس

الجمهوريون يختارون مرشحًا جديدًا لرئاسة أمريكا بدلًا من ترامب

2023-01-27 الساعة 11:16
الجمهوريون يختارون مرشحًا جديدًا لرئاسة أمريكا بدلًا من ترامب
المواطن - فريق التحرير

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أفاد استطلاع وطني جديد لكلية الحقوق بجامعة ماركيت، أمس الخميس، أن الجمهوريين يفضلون حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على الرئيس السابق، دونالد ترامب، كمرشحهم الرئاسي لعام 2024 لخوض الانتخابات ضد الرئيس الحالي جو بايدن بهامش ضخم يبلغ 28%.

استطلاع

ووفقًا لبيان صحفي حول الاستطلاع، فإن حوالي 64% من الجمهوريين يريدون ديسانتيس، الذي فاز بأغلبية ساحقة في إعادة انتخابه بأكثر من 20% على سلفه تشارلي كريست في نوفمبر الماضي، على الرئيس السابق ترامب، الذي هزم في محاولته لإعادة انتخابه من قبل بايدن في عام 2020.

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وبحسب البيان، فإن مكارثي ليس معروفًا جيدًا بعد للعديد من الأمريكيين، حيث قال 39% إنهم لا يعرفون ما يكفي ليكون لديهم رأي عنه، وحتى الآن ينظر إليه بشكل إيجابي فقط من قبل 19% و42% منهم.

وأردف البيان أن الناخبين الجمهوريين أعربوا أيضًا عن ثقتهم بهامش يزيد على اثنين إلى واحد بنسبة 66% مقابل 32% في أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يمكنهم الاتحاد خلف رئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي للحكم بفعالية.

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