الجمهور يحيي ولي العهد خلال حضوره سباق فورمولا الدرعية

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حيا الجمهور بقوة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور وصوله لحضور سباق فورمولا إي الدرعية مساء اليوم السبت.
شاهد.. الجمهور يحيي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال حضوره سباق #فورملا_الدرعية pic.twitter.com/37rrHjQw9Mقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 28, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تحية الجماهير الحاضرة لسباق فورمولا إي الدرعية، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث صفقوا له وحيوه بقوة فور وصوله.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرف سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).
ويعكس دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.