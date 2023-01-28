Icon

أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة Icon الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر Icon محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم Icon وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية Icon وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية Icon موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة Icon تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية Icon ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام Icon أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين Icon فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتصفيق حاد فور وصوله

الجمهور يحيي ولي العهد خلال حضوره سباق فورمولا الدرعية

2023-01-28 الساعة 10:53
الجمهور يحيي ولي العهد خلال حضوره سباق فورمولا الدرعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حيا الجمهور بقوة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور وصوله لحضور سباق فورمولا إي الدرعية مساء اليوم السبت.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تحية الجماهير الحاضرة لسباق فورمولا إي الدرعية، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث صفقوا له وحيوه بقوة فور وصوله.

دعم البطولات الرياضية

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرف سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).

ويعكس دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار