الجنيد يوضح تأثير استخدام الشواحن المقلدة على الهاتف والبطارية

حذر الخبير التقني سمير الجنيد، من خطورة استخدام الشواحن المقلدة أو مجهولة العلامة التجارية، وتركها في الكهرباء لفترة طويلة.

مراقبة حرارة الهاتف

وقال الجنيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، ينصح باستخدام الشاحن الأصلي في شحن الجوال، أو شاحن بمواصفات معروفة.

وشدد سمير الجنيد، على أهمية البقاء بجوار الشاحن، خاصة في بداية الشحن حيث ترتفع درجة حرارة الشاحن.

أما بالنسبة لكفاءة البطارية في حال تركها في الشاحن، أوضح أن البطارية ما عليها خلاف إذا تم ترك الجهاز في الشاحن.