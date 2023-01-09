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الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر Icon السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية Icon المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا Icon ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام Icon المودة تقارن التخصصات الأكاديمية للأسرة بالجامعات المحلية والعالمية Icon وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل في 3 مدن Icon جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية 2023 Icon 57 طائرة حربية تابعة لـ الصين تقترب من تايوان Icon إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بسبب الأمطار Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon

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مراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه

الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر

2023-01-09 الساعة 3:15
الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للتابعين ممن هم أقل من عمر 21 عامًا، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).

الجواز السعودي الإلكتروني

وأشارت “الجوازات” إلى أن هذه المرحلة الأخيرة لخدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر، ويمكن للمواطن الاستفادة من هاتين الخدمتين أثناء إصدار وتجديد جواز سفره والتابعين له, موضحة أنه يمكن للمواطن تجديد الجواز الإلكتروني للتابعين له من 21 عامًا فأقل عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.
ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن تسلّم الجواز سيكون فقط عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) للعنوان المسجّل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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