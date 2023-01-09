الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام المودة تقارن التخصصات الأكاديمية للأسرة بالجامعات المحلية والعالمية وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل في 3 مدن جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية 2023 57 طائرة حربية تابعة لـ الصين تقترب من تايوان إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بسبب الأمطار وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للتابعين ممن هم أقل من عمر 21 عامًا، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).
وأشارت “الجوازات” إلى أن هذه المرحلة الأخيرة لخدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر، ويمكن للمواطن الاستفادة من هاتين الخدمتين أثناء إصدار وتجديد جواز سفره والتابعين له, موضحة أنه يمكن للمواطن تجديد الجواز الإلكتروني للتابعين له من 21 عامًا فأقل عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.
ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن تسلّم الجواز سيكون فقط عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) للعنوان المسجّل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.