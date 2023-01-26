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العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة والترحيل

الجوازات تصدر 17156 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

2023-01-26 الساعة 3:14
الجوازات تصدر 17156 قرارًا إداريًا بحق مخالفين
المواطن - واس

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 17156 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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الإبلاغ عن المخالفين

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

 

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