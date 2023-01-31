الجوازات توضح آلية إصدار وتجديد جواز السفر لـ المحضون

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له في حال وجود صك حضانة يتطلب من الحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن ذلك يشمل صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)”.
وأضافت المديرية العامة للجوازات “أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل.