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يتطلب من الحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات

الجوازات توضح آلية إصدار وتجديد جواز السفر لـ المحضون

2023-01-31 الساعة 10:12
الجوازات توضح آلية إصدار وتجديد جواز السفر لـ المحضون
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له في حال وجود صك حضانة يتطلب من الحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.

صكوك الحضانة القديمة

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن ذلك يشمل صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)”.

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اعتماد الاسم المسجل

وأضافت المديرية العامة للجوازات “أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل.

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