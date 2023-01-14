الحالة الممطرة العاشرة في يومها الثالث.. أمطار وبرد بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق اليوم السبت.

وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر:”متوقع يوم السبت 1444/6/21هـ- إن شاء الله- استمرار الحالة الممطرة العاشرة 1444هـ في يومها الثالث بأمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد”.

أمطار بعدة مناطق

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “تمتد الأمطار إلى الرياض ومحافظاتها والشرقية والشمالية وجنوبي القصيم والمدينة بأمطار من خفيفة لمتوسطة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.