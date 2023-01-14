Icon

عبدالرزاق حمدالله يسعى للعودة للتسجيل Icon وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon 5 سلوكيات مهمة للحفاظ على صحة الكليتين Icon الاتحاد يستهدف رقمًا مميزًا بدوري روشن Icon الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي Icon تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر Icon هيئة السوق المالية تعلن وظائف بعدة تخصصات Icon تشافي: جاهزون لمواجهة الريال ونسعى لتحقيق اللقب Icon الإطاحة بـ 16 متورطاً في جرائم مخلة بالأمانة وموجبة للتوقيف Icon 349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتد الأمطار إلى الرياض ومحافظاتها والشرقية والشمالية

الحالة الممطرة العاشرة في يومها الثالث.. أمطار وبرد بعدة مناطق

2023-01-14 الساعة 1:00
الحالة الممطرة العاشرة في يومها الثالث.. أمطار وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق اليوم السبت.

وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر:”متوقع يوم السبت 1444/6/21هـ- إن شاء الله- استمرار الحالة الممطرة العاشرة 1444هـ في يومها الثالث بأمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد”.

قد يهمّك أيضاً
Img

رابط حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني

Img

الجماهير تترقب موقف ألفارو جونزاليس

أمطار بعدة مناطق

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “تمتد الأمطار إلى الرياض ومحافظاتها والشرقية والشمالية وجنوبي القصيم والمدينة بأمطار من خفيفة لمتوسطة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار