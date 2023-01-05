الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ منة شلبي

قضت محكمة جنايات القاهرة ،اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة المصرية منة شلبى بالحبس سنه مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

مرافعة الدفاع

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة دفاع الفنانة منة شلبى المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والذى التمس من المحكمة براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أن عملية تفتيش المتهمة لم تتم في وجود المتهمة.

إحالة للنيابة

كانت النيابة العامة، في 21 ديسمبر 2022 أحالت الفنانة منة شلبى للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وفي اليوم التالي حددت محكمة الاستئناف جلسة الخميس 5 يناير لبدء أولى جلسات محاكمتها.

نتائج التحقيقات

وفي ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها.