الحبوب تعلن عن 25 وظيفة شاغرة للجنسين

الوظائف المتاحة:

– مبرمج تطبيقات.

– مهندس تصميم مواقع.

– مُحلل مبرمج.

– مطور برامج ممارس أول.

– أخصائي حوسبة سحابية أمنة.

– مطور برامج.

– أخصائي تقنية هندسة شبكات.

– أخصائي تقنية هندسة تقنية معلومات.

– محلل مبرمج.

– محلل بيانات.

– مهندس حاسب آلي.

– أخصائي إداري قواعد بيانات.

– أخصائي حماية بيانات.

– مصمم حلول أعمال.

– فني شبكات تقنية معلومات.

– محلل دفاع أمن سيبراني.

– أخصائي تأمين.

.. وأخرى.

الشروط والضوابط العامة:

• صورة من الهوية الوطنية.

• لائقاً صحياً للخدمة.

• حسن السيرة والأخلاق.

• غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

• غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

• صورة من المؤهل (يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية).

• صورة من السجل الأكاديمي.

• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

• إرفاق اختبارات القدرات المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

• إرفاق اختبارات اللغة الإنجليزية في (IELTS-TOFEL-STEP) إن وجد.

تنويه:

* يوجد متطلبات أساسية لبعض الوظائف.

* جميع الوظائف المعلن عنها يتطلب إجراء اختبار ومن يجتاز يتطلب مقابلة شخصية.

* (لن ينظر في أي طلب لم يستوفى المتطلبات والوثائق المطلوبة).

ملاحظة:

– علماً بأنه سيتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء الاختبار، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز الاختبار سيتم استبعاد المرشح، كما أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م ولمدة (5) أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا