التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض صالح الصقري يعتذر لـ الاتحاد وجماهيره الحجرف: إحراق المصحف في السويد يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا القيمة السوقية لـ ماركوس أمارال نجم الأهلي الجديد العمرو: مخرجات الملتقى العلمي لأبحاث الحج ستصب لمصلحة خدمة ضيوف الرحمن
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، سماح السلطات السويدية لقيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.
وأكد الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة.