الحج تدعو أصحاب المساكن لتصريح منشآتهم استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن

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أعلنت وزارة الحج والعمرة ممثلة في لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة؛ عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المُعدة لإسكان ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة ومختلف دول العالم إلى مكة المكرمة؛ وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1444هـ.
ودعت اللجنة عموم ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المُعتمدة بالكشف على مساكن الحجاج للبدء في إجراءات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1444هـ، وبالشراكة الفاعلة مع الجهات العاملة بمنظومة الحج، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية.
وأوضحت الوزارة أن صدور الموافقة الكريمة على عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة فيروس “كوفيد – 19″، دفعت بكافة الجهات العاملة في منظومة الحج إلى بدء أعمال الاستعداد الاستباقية لاستقبال حجاج بيت الله في وقت مبكر، من خلال تشجيع ملاك المساكن للتقدم بطلب التصاريح عبر “لجنة إسكان الحجاج” وفق الآلية المتبعة والمُعلن عنها.