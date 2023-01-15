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90 يومًا للقادمين لا يمكن تمديدها

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة

2023-01-15 الساعة 10:11
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا ولا يمكن تمديدها.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن تقليص مدة الإقامة للقادمين بتأشيرة العمرة لأقل من شهر.

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وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يومًا.

العمرة لكل التأشيرات

وأتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة ، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

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