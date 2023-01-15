حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء لكنها ابتليت بالدخلاء! وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء حالات وشروط تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات حالة السكن اليوم .. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية عبر موقع قياس ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام توقعات باستمرار الحالة الممطرة العاشرة حتى الغد أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 9 مناطق
أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا ولا يمكن تمديدها.
جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن تقليص مدة الإقامة للقادمين بتأشيرة العمرة لأقل من شهر.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يومًا.
وأتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة ، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.
وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.