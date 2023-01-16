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يتم في حجز منفصل

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة

2023-01-16 الساعة 10:29
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عدم وجود خاصية إضافة مرافقين لأداء فريضة الحج، بعد سداد رسوم الفاتورة، وأن تغيير الحالة إلى “مؤكد” في منصة (أبشر) يتم بعد سداد كامل الدفعات.

حجز منفصل

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: “عزيزي الحاج.. لا توجد خاصية إضافة مرافقين بعد سداد رسوم الفاتورة، ويمكن إتمام عملية الحجز في حجز منفصل”.

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ونشرت وزارة الحج إنفوجراف صادر عنها يوضح شروط الحجز والأولوية في التسجيل لحج 1444هـ/2023.

شروط الحجز والأولوية:

للحجاج من داخل المملكة

ـ مواطن أو مقيم.

(لا يمكن إضافة زائر أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات)

ـ الأولوية هي لمن لم يسبق له الحج.

(ويستثنى محرم المرأة من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل، عبر تقديمه طلب استثناء)

 العمر:

ألا يقل عن 12 عامًا (بالتاريخ الهجري).

الحالة الصحية:

إكمال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)،

الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية.

بدون أمراض مزمنة حادة.

بدون أمراض معدية.

شروط إضافة المحرم والمرافقين:

أن يكون المحرم مواطناً أو مقيماً.

الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقاً.

إضافة المحرم المستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز.

 

 

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