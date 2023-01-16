التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق ارتطام لاعبة سيرك بالأرض بقوة بعد سقوطها من ارتفاع 5 أمتار شاب سعودي يتخذ من هواية تذوُّق الطعام وظيفة له 5 قنوات تنقل مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان المطور
أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عدم وجود خاصية إضافة مرافقين لأداء فريضة الحج، بعد سداد رسوم الفاتورة، وأن تغيير الحالة إلى “مؤكد” في منصة (أبشر) يتم بعد سداد كامل الدفعات.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: “عزيزي الحاج.. لا توجد خاصية إضافة مرافقين بعد سداد رسوم الفاتورة، ويمكن إتمام عملية الحجز في حجز منفصل”.
ونشرت وزارة الحج إنفوجراف صادر عنها يوضح شروط الحجز والأولوية في التسجيل لحج 1444هـ/2023.
ـ مواطن أو مقيم.
(لا يمكن إضافة زائر أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات)
ـ الأولوية هي لمن لم يسبق له الحج.
(ويستثنى محرم المرأة من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل، عبر تقديمه طلب استثناء)
ألا يقل عن 12 عامًا (بالتاريخ الهجري).
إكمال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)،
الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية.
بدون أمراض مزمنة حادة.
بدون أمراض معدية.
أن يكون المحرم مواطناً أو مقيماً.
الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقاً.
إضافة المحرم المستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز.