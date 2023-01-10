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قررت وزارة الحج والعمرة إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ وذلك ضمن إجراءات الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن.
ويتم التسجيل في التطبيق من خلال ما يلي:
1 ـ الدخول على موقع الوزارة هنا ثم الانتقال إلى تطبيق نسك.
2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.
3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.
4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.
5 – اختيار باقة الحج.
6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.
7 ـ إدخال الحساب البنكي.
8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).
9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.