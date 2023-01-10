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الحج والعمرة: إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك

2023-01-10 الساعة 5:29
الحج والعمرة: إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك
المواطن - فريق التحرير

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قررت وزارة الحج والعمرة إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ وذلك ضمن إجراءات الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

خطوات تسجيل تطبيق نسك:

ويتم التسجيل في التطبيق من خلال ما يلي:

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1 ـ الدخول على موقع الوزارة هنا ثم الانتقال إلى تطبيق نسك.

2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.

3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.

4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.

5 –  اختيار باقة الحج.

6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.

7 ـ إدخال الحساب البنكي.

8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

 

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