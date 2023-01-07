الحج والعمرة توضح آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة باقة الحج

حددت وزارة الحج والعمرة، آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج ودفع قيمة باقة الحج للحجاج من داخل المملكة، سواء قبل أو بعد صدور التصريح.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن آلية استعادة الأموال تشمل التالي:

– قبل صدور تصريح أداء الحج:

ـ من يوم إطلاق الحج حتى يوم 14 شوال 1444هـ، يتم إعادة المبلغ بالكامل.

ـ في حال رفض إصدار التصريح، يتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

– بعد صدور تصريح أداء الحج:

ـ من يوم 15 شوال 1444هـ وحتى نهاية شهر ذي القعدة، يتم حسم أجور خدمات إلكترونية إضافة إلى 10% من قيمة العقد.

ـ بدءًا من يوم 1 ذي الحجة 1444 هـ، لا تسترد أي مبالغ مدفوعة.