الحج والعمرة توضح مدى إمكانية إضافة مرافقين بعد سداد الرسوم

أوضحت وزارة الحج والعمرة مدى إمكانية إضافة مرافقين لأداء مناسك الحج بعد سداد الرسوم المقررة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه لا يوجد إمكانية لإضافة مُرافقين للحج بعد سداد الرسوم المقررة لأداء الفريضة”.

وأكدت، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مُخصصة لذلك، أو لديه إقامة نظامية داخل المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن للمُتقدم للحج إلغاء حجزه من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

حجز حجاج الداخل

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7-12-1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.

الدفع الجزئي

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن إتاحة خاصية الدفع الجزئي للتقديم على الحج لعام 1444هـ في فترات متباعدة.

وكشفت الوزارة خيارات السداد بموسم حج 1444هـ للحجاج من داخل المملكة، حيث يمكن سداد قيمة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

وأشارت الحج إلى أن الدفعة كاملة تتم فور إجراء الحج، تصدر به فاتورة واحدة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” في حال استكمال السداد.

أما الدفع الجزئي يتم عبر 3 دفعات، الأولى بنسبة 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، دفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7- 7- 1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10-10-1444 هـ.

ولفتت الوزارة إلى أن لكل دفعة فاتورة مستقلة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم الاستكمال.