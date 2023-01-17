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سارية حتى نهاية ذي الحجة 1444هـ

الحج: يلزم سريان الهوية للمواطن والمقيم لأداء الفريضة

2023-01-17 الساعة 10:38
الحج: يلزم سريان الهوية للمواطن والمقيم لأداء الفريضة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أنه يُشترط سريان الهوية الوطنية للمواطن أو هوية مقيم بالنسبة للوافد لأداء فريضة الحج.

نهاية ذي الحجة

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين على موقع “تويتر” ردًا على استفسارات المواطنين بشأن سريان الهوية : “نرجو التأكد من أن تكون الهوية الوطنية/هوية مقيم للمتقدم الأساسي وللمرافقين سارية الصلاحية، حتى نهاية شهر ذي الحجة لعام 1444هـ”.

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إضافة مرافقين

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الحج إلى أنه لا توجد خاصية إضافة مرافقين بعد سداد رسوم الفاتورة، ويمكن في هذه الحالة إتمام عملية الحجز للحج في بشكل منفصل.

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