Icon

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من الاثنين للخميس

الحصة الأولى في مدارس القريات تبدأ 8.30 صباحًا

2023-01-01 الساعة 11:19
الحصة الأولى في مدارس القريات تبدأ 8.30 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم القريات، بداية الحصة الأولى في مدارس المحافظة وقراها ليوم غد الاثنين وحتى الخميس القادم، عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

تعليق الاصطفاف الصباحي

كما أشارت الإدارة إلى تعليق الاصطفاف الصباحي؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجار ضخم بالقرب من مطار كابل

Img

موتورولا تنافس سامسونج بأحدث إصداراتها

يذكر أن إدارة تعليم القريات قد أعلنت تأخير دوام الحصة الأولى للساعة 9 صباحًا، يومي الأربعاء والخميس الماضي.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظـرًا لبرودة الجو وحـرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.. تأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس المحافظة وقراها حيث تبدأ الحصة الأولى الساعة 9:00 صباحًا ليومي الأربعاء والخميس 4- 5/ 6/ 1444هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم