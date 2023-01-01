الحصة الأولى في مدارس القريات تبدأ 8.30 صباحًا

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أعلنت إدارة تعليم القريات، بداية الحصة الأولى في مدارس المحافظة وقراها ليوم غد الاثنين وحتى الخميس القادم، عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
كما أشارت الإدارة إلى تعليق الاصطفاف الصباحي؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.
يذكر أن إدارة تعليم القريات قد أعلنت تأخير دوام الحصة الأولى للساعة 9 صباحًا، يومي الأربعاء والخميس الماضي.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظـرًا لبرودة الجو وحـرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.. تأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس المحافظة وقراها حيث تبدأ الحصة الأولى الساعة 9:00 صباحًا ليومي الأربعاء والخميس 4- 5/ 6/ 1444هـ.