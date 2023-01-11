الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ 650 مليون ريال

أعلنت شركة الحفر العربية توقيع عقد جديد مع أرامكو السعودية مدته خمسة أعوام لمنصة حفر بحرية واحدة، وتزيد قيمة العقد عن 650 مليون ريال.

منصة حفر بحرية

وستقوم شركة الحفر العربية بتوفير منصة حفر بحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بأعمال حفر الآبار وتوفير الخدمات اللازمة في حقول المملكة البحرية ومن المتوقع أن يسري العقد في الربع الثالث من السنة المالية 2023.

وتوقعت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد من خلال زيادة إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023.

مؤشرات الأسهم السعودية

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 13.12 نقطة ليقفل عند مستوى 10634.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.