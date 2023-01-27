الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة

نجت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، بسهولة من تصويت على الثقة دعت إليه المعارضة على خلفية فضيحة تنصت على المكالمات الهاتفية استهدفت خلالها أجهزة استخبارات الدولة مسؤولين كبارًا على مدى أشهر.

مذكرة حجب الثقة

ورُفضت مذكرة حجب الثقة بواقع 156 صوتًا مقابل 143 صوتًا مؤيدًا، على ما قال نائب رئيس البرلمان هارلمبوس أثاناسيو أمام المجلس بعد العد الرسمي للأصوات.

ويعد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيش هو العقل المدبر ورئيس هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولين.

وطرح رئيس الحكومة اليساري السابق أليكسيس تسيبراس المذكرة، يوم الأربعاء الماضي، متهمًا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيش بأنه “العقل المدبر ورئيس هذه الشبكة الإجرامية”، التي قامت بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولين.

وأفاد ميتسوتاكيش أن التنصت الذي أشار إليه تسيبراس أجازه مدع لدى وكالة الاستخبارات الحكومية، وهو بالتالي قانوني، من دون تقديم تفاصيل إضافية”.

وتابع رئيس الحكومة: المراقبة كانت قانونية ينبغي أن نوضح هذا الأمر.

جاءت هذه التطورات في وقت بدأت أحزاب اليسار واليمين بالفعل خوض الحملة الانتخابية رغم عدم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن.