الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار الحمادي يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الإعلانات الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان جهتان مسؤولتان عن تعويض المتضررين من سيول الأمطار الجدعان: المالية تدعم قطاع التعدين وفقًا لرؤية 2030 وظائف لدى مجموعة تداول السعودية الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43% طرق اختيار المبيت في البر خلال فصل الشتاء وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو، عبر حسابه في “تويتر”، يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الرسائل غير المرغوب فيها.
وقال الحمادي: “طريقة سهلة ومفيدة جداً لتنظيف بريدك الإلكتروني من الرسائل الإعلانية ورسائل الإشعارات في أقل من 30 ثانية فقط! سواءً في Gmail أو Outlook أو Hotmail!”.
طريقة سهلة ومفيدة جداً لتنظيف بريدك الإلكتروني من الرسائل الإعلانية ورسائل الإشعارات في أقل من 30 ثانية فقط! سواءً في Gmail أو Outlook أو Hotmail!
بحيث عبر هالطريقة تقدر تفرزها لوحدها بطريقة مرتبة ومريحة، وتقرر لاحقاً إذا ودك تخليها أو تحذفها بسهولة بدون ماتزعجك وتشتتك! pic.twitter.com/2LD6Kr2ayv
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 9, 2023
وأضاف الحمادي “من خلال هذه الطريقة تقدر تفرز الرسائل الدعائية، لوحدها بطريقة مرتبة ومريحة”.
وتابع عبدالعزيز الحمادي “تستطيع أيضاً لاحقاً إذا أردت تركها و تحذفها بسهولة بدون ما تزعجك وتشتتك!”.
ونشر الحمادي خطوات تنظيم البريد الإلكتروني من الرسائل الدعائية أو الإعلانية غير المرغوب فيها كالتالي:
– فتح البريد الإلكتروني
– في خانة البحث في الأعلى تكتب كلمة UNSUBSCRIBE
– ثم تضغط ENTER
– على الفور ستظهر كل الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها
– ثم قد بعد ذلك بإنشاء فلتر واتباع الخطوات ليتم بعدها فلترة كل الرسائل الدعائية والعودة إليها عند الحاجة
وأكد عبدالعزيز الحمادي، إلى أن هذه الطريقة مفيدة جدًا للحد من الإزعاج الذي تسببه الرسائل الدعائية أو الإعلانية غير المرغوب فيها.