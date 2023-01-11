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في أقل من 30 ثانية

الحمادي يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الإعلانات

2023-01-11 الساعة 1:14
الحمادي يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الإعلانات
المواطن - فريق التحرير

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو، عبر حسابه في “تويتر”، يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الرسائل غير المرغوب فيها.

وقال الحمادي: “طريقة سهلة ومفيدة جداً لتنظيف بريدك الإلكتروني من الرسائل الإعلانية ورسائل الإشعارات في أقل من 30 ثانية فقط! سواءً في Gmail أو Outlook أو Hotmail!”.

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وأضاف الحمادي “من خلال هذه الطريقة تقدر تفرز الرسائل الدعائية، لوحدها بطريقة مرتبة ومريحة”.

وتابع عبدالعزيز الحمادي “تستطيع أيضاً لاحقاً إذا أردت تركها و تحذفها بسهولة بدون ما تزعجك وتشتتك!”.

خطوات تنظيف البريد الإلكتروني

ونشر الحمادي خطوات تنظيم البريد الإلكتروني من الرسائل الدعائية أو الإعلانية غير المرغوب فيها كالتالي:

– فتح البريد الإلكتروني

– في خانة البحث في الأعلى تكتب كلمة UNSUBSCRIBE

– ثم تضغط ENTER

– على الفور ستظهر كل الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها

– ثم قد بعد ذلك بإنشاء فلتر واتباع الخطوات ليتم بعدها فلترة كل الرسائل الدعائية والعودة إليها عند الحاجة

وأكد عبدالعزيز الحمادي، إلى أن هذه الطريقة مفيدة جدًا للحد من الإزعاج الذي تسببه الرسائل الدعائية أو الإعلانية غير المرغوب فيها.

 

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