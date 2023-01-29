الحويزي رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية والرزيزاء والشعيلي نائبين

عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية اليوم، اجتماعاً جرى خلاله انتخاب حسن بن معجب الحويزي رئيساً لاتحاد الغرف السعودية، وكل من بدر بن سليمان الرزيزاء نائباً أول وفايز بن ذعار الشعيلي نائباً ثانٍ للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للاتحاد التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات (2023 – 2026م).

مباركة أعضاء اتحاد الغرف

ونال الاختيار تأييد ومباركة جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرت العملية الانتخابية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والإدارة القانونية بالاتحاد لضمان نظامية الإجراءات ونزاهتها.

وتعكس نتائج الانتخابات رغبة قطاع الأعمال السعودي إذ يعد الرئيس الجديد للاتحاد ونائبيه من الوجوه والكوادر الاقتصادية المرموقة التي لها إسهامات وباع طويل في العمل التجاري.

ويشغل رئيس اتحاد الغرف السعودية المنتخب حسن الحويزي منصب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، فيما يشغل نائباه بدر الرزيزاء منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وفايز الشعيلي رئيس مجلس إدارة غرفة الرس.