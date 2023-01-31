الحياة الفطرية : توقفوا عن إطعام قرود البابون

ناشد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأهالي التوقف عن إطعام قرود البابون في الأحياء السكنية والطرق العامة؛ لوقف جذبها للمناطق.

وأكد المركز الوطني في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يبدأ في عام ٢٠٢٣ تطبيق الحلول الجذرية للحد من تزايد أعداد قرود البابون بعد وضع خط الأساس والتشخيص الدقيق للمشكلة وحصر أفضل الممارسات الدولية للحلول، بناءً على دراسات شارك فيها خبراء محليون ودوليون.

حصر بؤر الانتشار

وأوضح عمر السديس مدير إدارة المشاريع بالمركز الوطني، أنه مع بداية العام الماضي أطلق المركز الوطني برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون، حيث تم تحديد جميع المعنيين والجهات ذوي العلاقة للعمل بشكل تكاملي في هذا الموضوع.

ولفت إلى أنه تم حصر أكثر من 500 بؤرة ينتشر فيها قرود البابون، فضلًا عن وجود أكثر من 12 فريقًا يعمل في المناطق المتضررة.

فيما أشار أحمد البوق مدير عام المحافظة على البيئات البرية إلى أن المركز يستهدف من خلال المرحلة الأولى من البرنامج، تقدير أعداد قرود البابون في مناطق جنوب غرب المملكة، ومعرفة حجم المشكلة، وانتشارها، وتوزيعها، ومعرفة أفضل الممارسات العالمية للمعالجة وتطبيقها على نطاق تجريبي في منطقة زراعية ومنطقة سكنية ومن ثم التقييم.

التوقف عن الإطعام

وأكد أن مشاكل ازدياد أعداد قرود البابون لها ارتباط بتغذيتها وإطعامها من قبل الأهالي بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فالتحكم بها ومعالجتها يتم عن طريق التوقف عن ممارسة هذه السلوكيات الخاطئة.

يأتي ذلك بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” من محافظة النماص، محاولة أحد قرود البابون دخول محل، فيما ظهر أحد العمال من خلف الزجاج وهو يلوح له بالابتعاد، لكنه يصر على محاولة الاقتحام قبل أن يبتعد قليلًا عن الباب الزجاجي.