الحياة الفطرية : توقفوا عن إطعام قرود البابون

حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين الأرصاد: تساقط الثلوج على مرتفعات نيوم بدءًا من الغد وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء! شؤون المسجد النبوي ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة
ناشد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأهالي التوقف عن إطعام قرود البابون في الأحياء السكنية والطرق العامة؛ لوقف جذبها للمناطق.
#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية يبدأ في العام ٢٠٢٣ تطبيق الحلول الجذرية للحد من تزايد أعداد قرود البابون بعد وضع خط الأساس والتشخيص الدقيق للمشكلة وحصر أفضل الممارسات الدولية للحلول بناءً على دراسات شارك فيها خبراء محليون ودوليون.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/jsIe0v6YCr
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) January 31, 2023
وأكد المركز الوطني في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يبدأ في عام ٢٠٢٣ تطبيق الحلول الجذرية للحد من تزايد أعداد قرود البابون بعد وضع خط الأساس والتشخيص الدقيق للمشكلة وحصر أفضل الممارسات الدولية للحلول، بناءً على دراسات شارك فيها خبراء محليون ودوليون.
وأوضح عمر السديس مدير إدارة المشاريع بالمركز الوطني، أنه مع بداية العام الماضي أطلق المركز الوطني برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون، حيث تم تحديد جميع المعنيين والجهات ذوي العلاقة للعمل بشكل تكاملي في هذا الموضوع.
ولفت إلى أنه تم حصر أكثر من 500 بؤرة ينتشر فيها قرود البابون، فضلًا عن وجود أكثر من 12 فريقًا يعمل في المناطق المتضررة.
فيما أشار أحمد البوق مدير عام المحافظة على البيئات البرية إلى أن المركز يستهدف من خلال المرحلة الأولى من البرنامج، تقدير أعداد قرود البابون في مناطق جنوب غرب المملكة، ومعرفة حجم المشكلة، وانتشارها، وتوزيعها، ومعرفة أفضل الممارسات العالمية للمعالجة وتطبيقها على نطاق تجريبي في منطقة زراعية ومنطقة سكنية ومن ثم التقييم.
وأكد أن مشاكل ازدياد أعداد قرود البابون لها ارتباط بتغذيتها وإطعامها من قبل الأهالي بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فالتحكم بها ومعالجتها يتم عن طريق التوقف عن ممارسة هذه السلوكيات الخاطئة.
يأتي ذلك بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” من محافظة النماص، محاولة أحد قرود البابون دخول محل، فيما ظهر أحد العمال من خلف الزجاج وهو يلوح له بالابتعاد، لكنه يصر على محاولة الاقتحام قبل أن يبتعد قليلًا عن الباب الزجاجي.