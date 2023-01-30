الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع مقطع فيديو رائج لمواطن أنقذ قنفذًا، موجهًا الشكر للشاب على وعيه بأهمية الكائنات الفطرية، وعمله الإنساني النبيل.

عمل إنساني نبيل

وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: نقدر للمواطن وعيه ونشكره على هذا العمل الإنساني النبيل، الكائنات الفطرية تلعب دورًا مهمًّا في توازن البيئة، وبوعيكم وتعاونكم سنتمكن من المحافظة على بيئتنا وتحقيق استدامتها.

ووثق شاب لحظات إنقاذه للقنفذ، حيث ظهر القنفذ منغمسًا نصفه بالكامل في قلب الطين ولا يستطيع أن يتحرك، حتى أرسل له الله هذا الشاب وأنقذه.