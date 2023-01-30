لقطات لتلاوة خاشعة أمام السفارة السويدية بلندن الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي مفاعل نووي ياباني يتوقف تلقائياً بعد إطلاقه إنذارًا مسابقة وفائز بصورة محمد عبده: من الأصل؟ إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية مقبض باب عجيب للحماية من كورونا تنبيهات من الأرصاد لأهالي الرياض: رياح وأتربة حتى الغد طرح تذاكر مباراة الفتح والنصر شركة بريطانية كبرى تتعرض لسرقة بيانات 10 ملايين عميل
تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع مقطع فيديو رائج لمواطن أنقذ قنفذًا، موجهًا الشكر للشاب على وعيه بأهمية الكائنات الفطرية، وعمله الإنساني النبيل.
وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: نقدر للمواطن وعيه ونشكره على هذا العمل الإنساني النبيل، الكائنات الفطرية تلعب دورًا مهمًّا في توازن البيئة، وبوعيكم وتعاونكم سنتمكن من المحافظة على بيئتنا وتحقيق استدامتها.
ووثق شاب لحظات إنقاذه للقنفذ، حيث ظهر القنفذ منغمسًا نصفه بالكامل في قلب الطين ولا يستطيع أن يتحرك، حتى أرسل له الله هذا الشاب وأنقذه.