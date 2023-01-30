Icon

لقطات لتلاوة خاشعة أمام السفارة السويدية بلندن Icon الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره Icon راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي Icon مفاعل نووي ياباني يتوقف تلقائياً بعد إطلاقه إنذارًا Icon مسابقة وفائز بصورة محمد عبده: من الأصل؟ Icon إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية Icon مقبض باب عجيب للحماية من كورونا Icon تنبيهات من الأرصاد لأهالي الرياض: رياح وأتربة حتى الغد Icon طرح تذاكر مباراة الفتح والنصر Icon شركة بريطانية كبرى تتعرض لسرقة بيانات 10 ملايين عميل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الكائنات الفطرية تلعب دورًا مهمًّا في توازن البيئة

الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره

2023-01-30 الساعة 8:59
الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع مقطع فيديو رائج لمواطن أنقذ قنفذًا، موجهًا الشكر للشاب على وعيه بأهمية الكائنات الفطرية، وعمله الإنساني النبيل.

عمل إنساني نبيل

وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: نقدر للمواطن وعيه ونشكره على هذا العمل الإنساني النبيل، الكائنات الفطرية تلعب دورًا مهمًّا في توازن البيئة، وبوعيكم وتعاونكم سنتمكن من المحافظة على بيئتنا وتحقيق استدامتها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الموارد البشرية: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على نتيجة الأهلية

Img

معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية

ووثق شاب لحظات إنقاذه للقنفذ، حيث ظهر القنفذ منغمسًا نصفه بالكامل في قلب الطين ولا يستطيع أن يتحرك، حتى أرسل له الله هذا الشاب وأنقذه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي
الرياضة

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة
توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...

السعودية اليوم
40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان
العالم

40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

العالم
مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...
العالم

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...

العالم
الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...
الرياضة

الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...

الرياضة
استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
تكنولوجيا

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح

تكنولوجيا
إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...
آخر الاخبار

إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...

آخر الاخبار
رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...
الرياضة

رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...

الرياضة