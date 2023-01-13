الخارجية الأمريكية: إيران سبب الفوضى بالمنطقة والعالم

أفادت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن النظام الإيراني تسبب في الفوضى بالمنطقة والعالم.

أحداث

وأردفت الوزارة: مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران ليست على أجندتنا في الوقت الحالي.

وفي الفترة الأخيرة، كثّفت الدول الغربية الضغط على طهران، على خلفية قمع الأخيرة المستمر لمظاهرات حاشدة في البلاد.

فيما توقفت مفاوضات القوى الكبرى وإيران حول البرنامج النووي للأخيرة، بعد أن رفضت السلطات الإيرانية مقترحًا أوروبيًّا للاتفاق النووي، وصفته بروكسل بأنه “المقترح الأخير”.

يأتي ذلك بعد أن استمرت المفاوضات بين ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، لعدة أشهر في العاصمة النمساوية فيينا.