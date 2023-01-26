Icon

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon ميتا تسمح بعودة ترامب إلى فيسبوك وإنستجرام Icon تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية Icon بدء تركيب الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة Icon تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة Icon الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم Icon برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا Icon مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه Icon لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة Icon لقطات لإنقاذ كلب بحر علق 3 أيام على سطح الجليد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث للجنسين

2023-01-26 الساعة 8:49
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث للجنسين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية (برنامـج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية) عن موعد التقديم (رجال / نساء) في برامج (الابتعاث الخارجي)، واشترط الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط الابتعاث:

1- الابتعاث الخارجي لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصص (التمريض):

قد يهمّك أيضاً
Img

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

Img

فينسنت أبو بكر ينضم لبشكتاش

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) بنسبة لا تقل عن 90 %.
– الحصول على درجة (80) فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS UKVI) المعتمـد مـن المملكة المتحدة (بريطانيا) بما لا يقل عن درجة (5) بشرط أن لا تقل أي مهارة عن (5).
– إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية.
– إرفاق نسخة من الشهادات.

2- الابتعاث الخارجي للأطباء للتخصصات الطبية الدقيقة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– شهادة البورد السعودي أو ما يعادلها في التخصصات التالية (طب تخدير، الطب الباطني، طب الأورام، طب الأشعة التداخلية، طب الأمراض المعدية، طب النساء والولادة، جراحة الأعصاب التداخلية، طب أعصاب الأطفال، طب الطوارئ، طب العناية المركزة، الطب النفسي).
– الحصول على قبول معتمد من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.
– إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة.
– السعودية للتخصصات الصحية.
– إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية.
– إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...
العالم

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...

العالم
لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...

السعودية اليوم
الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...
تكنولوجيا

الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...
السعودية اليوم

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...

السعودية اليوم