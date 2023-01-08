الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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اعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: