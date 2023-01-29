Icon

مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام Icon 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم Icon إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات Icon 3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني Icon توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان Icon تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء Icon المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة Icon رؤية 2030 أعادت اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري للمملكة وصولاً للعالمية Icon السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
لكافة المؤهلات بعدة مناطق

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة

2023-01-29 الساعة 12:15
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة (كافة المؤهلات) بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– صيدلي.
– فني صحي.
– عامل.
– مشغل مغسلة.
– مسؤول سلامة.
– مترجم.
– محاسب.
– مبرمج.
– فني لف مواتير.
– فني غازات طبية.
– فني تبريد وتكييف.
– فني إلكترونيات.
– حاضنة أطفال.
– بناء.
– مدرس لغة انجليزية
– مبرمج.
– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
– مهندس شبكات.
– سكرتير طبي.
– دهان.
– نجار.
.. وأخرى.

أماكن العمل:

–  مستشفى القوات المسلحة بجازان.
–  كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران.
–  مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب بالرياض.
.. وأخرى.

قد يهمّك أيضاً
Img

جولة بمعرض الرياض للفضاء بعدسة “المواطن”: رحلة علمية بطرق ترفيهية

Img

فلكية جدة: رصد المذنب ZTF بسماء المملكة الليلة

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...

السوق
صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له
غرائب

صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له

غرائب
علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة
العالم

علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة

العالم
عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم
ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...
الرياضة

ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...

الرياضة
تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...
السعودية اليوم

تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...

السعودية اليوم
سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...
حصاد اليوم

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...

حصاد اليوم
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس

الرياضة