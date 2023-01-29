الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة

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– صيدلي.
– فني صحي.
– عامل.
– مشغل مغسلة.
– مسؤول سلامة.
– مترجم.
– محاسب.
– مبرمج.
– فني لف مواتير.
– فني غازات طبية.
– فني تبريد وتكييف.
– فني إلكترونيات.
– حاضنة أطفال.
– بناء.
– مدرس لغة انجليزية
– مبرمج.
– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
– مهندس شبكات.
– سكرتير طبي.
– دهان.
– نجار.
.. وأخرى.
– مستشفى القوات المسلحة بجازان.
– كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب بالرياض.
.. وأخرى.
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