الخريف: قريبًا منتجات تحمل صُنع في مكة وصُنع في المدينة

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أنه سيتم قريبًا إطلاق منتجات تحمل شعار “صُنع في مكة” و”صُنع في المدينة” لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأوضح الخريف في لقاء له مع برنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية” أنه تم إنشاء لجنة بمختلف الجهات والتي يرأسها لتقديم أفضل المنتجات، لافتًا إلى وجود ما يقرب 2000 مصنع في مكة و نحو 500 مصنع في المدينة.

صنع في السعودية

وخلال كلمة في معرض ومؤتمر “إكسبو الحج”، قال بندر بن إبراهيم الخريف: إنهم سيعملون من جودة المنتجات المصنوعة في مكة والمدينة لتليق بهما دون استغلال مسمياتهم.

وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت خلال الفترة الماضية مع وزارة الحج والعمرة للاستعداد لإطلاق هذه المنتجات الفرعية كجزء من العلامة الرئيسية “صنع في السعودية”.