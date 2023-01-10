الخريف: للتعدين مستقبل واعد وكشفنا معادن تقدر بـ 5 تريليونات ريال

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن مستقبل التعدين واعد في المملكة نظرًا لما تملكه من كميات كبيرة من المعادن.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف:قد يهمّك أيضاً
مستقبل التعدين في المملكة واعد والمسح الجيولوجي كشف كميات من المعادن تقدر بـ 5 تريليونات ريال#مؤتمر_التعدين_الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/HbQcQbcgVp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023
وأوضح الخريف في حواره لـ “قناة الإخبارية” أن المسح الجيولوجي كشف كميات كبيرة من المعادن تقدر بـ 5 تريليونات ريال.
وأشار إلى أن هناك برامج أخرى يمكن من خلالها اكتشاف أنواع وكميات إضافية في المملكة، فضلًا عن توفير القطاع لفرص استثمارية كبيرة وفرص وظيفية وإدخال العديد من الخدمات لهذا القطاع.
تأتي تصريحات الخريف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتعدين في الرياض والذي انطلق اليوم في نسخته الثانية بحضور ممثلين عن مختلف دول العالم.