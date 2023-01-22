الخطر يهدد مرتادي طريق الصفيري بحفر الباطن

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري مؤشر قوي بانفتاح المملكة على التعامل بعملات غير الدولار حكام مباراتي اليوم في دوري روشن
يعاني سالكو الطريق المؤدي إلى هجرة الصفيري غرب حفر الباطن 17 كلم، من تهالك في طبقة الأسفلت وكثرة الحفر بعد موجة الأمطار الأخيرة.
ويشهد الطريق كثافة في الحركة المرورية خلال هذه الأيام؛ نظرًا لوجود عدد كبير من المخيمات على جانب الطريق التي يرتادها المواطنون بشكل يومي.
وناشد عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية في حفر الباطن بالوقوف على المعاناة قبل وقوع الحوادث، إضافة لما تسببه الحفر من إلحاق الضرر بمركباتهم.