Icon

التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث Icon الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة Icon حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق Icon توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق Icon ارتطام لاعبة سيرك بالأرض بقوة بعد سقوطها من ارتفاع 5 أمتار Icon شاب سعودي يتخذ من هواية تذوُّق الطعام وظيفة له Icon 5 قنوات تنقل مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان Icon وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني Icon الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الخطوط الحديدية تعلن بدء التقديم في برنامج تمهير لحديثي التخرج

2023-01-16 الساعة 11:10
الخطوط الحديدية تعلن بدء التقديم في برنامج تمهير لحديثي التخرج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفئات المستهدفة:

1- خريجو وخريجات الدبلوم.
2- خريجو وخريجات البكالوريوس فأعلى.

قد يهمّك أيضاً
Img

مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا

Img

إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- لا يشترط الخبرة.

التخصصات الهندسية المطلوبة :

– (الهندسة الكهربائية – هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة حاسب آلي).

التخصصات الإدارية المطلوبة :

– (نظم معلومات إدارية – إدارة الأعمال – تسويق – لغة انجليزية – موارد بشرية – لغات وترجمة).

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن (تمهير):

– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
– يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.
– علماً بأنه سيكون نظام العمل في هذه الفرصة (مناوبات).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجمال وسره في لغة الضاد
العالم

الجمال وسره في لغة الضاد

العالم
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
الرياضة

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

الرياضة
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...
الرياضة

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...
السعودية اليوم

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...

السعودية اليوم
النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو
الرياضة

النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

الرياضة
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...
السعودية اليوم

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...

السعودية اليوم