الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في 3 تخصصات

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية الهندسية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي الجودة والسلامة:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة السلامة، إدارة الطيران، علوم الطيران، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

2- أخصائي إدارة المنتجات:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الجودة، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).

– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

3- عالم بيانات:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الرياضيات، الإحصاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).

– الحد الأدنى من المعدل التراكمي هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا